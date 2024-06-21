Lefkoşa'da ani ölüm... 64 Yaşında hayatını kaybetti...

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
20.06.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Naznı ZAIDİ (K-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ailesi tarafından götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.
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