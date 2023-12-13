Lefkoşa'da İşyeri Soygunu: Zanlılar Tutuklandı

Lefkoşa'da İşyeri Soygunu: Zorla Alıkoyma ve Şiddet Tehdidiyle Cep Telefonu Hırsızlığına Karışan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı, Soruşturma Devam Ediyor

Lefkoşa'da İşyeri Soygunu ve Zorla Alıkoyma: A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.(E-26) Şüphelileri Tutuklandı

11-12 Aralık 2023 tarihlerinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir işyerine yapılan saldırıda, A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.(E-26) isimli şüpheliler, işyeri işletmecisini rızası dışında zorla alıkoymuş ve ardından iki adet cep telefonunu zorla alarak çalmışlardır. Olayın Polis birimine intikal etmesi üzerine, bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.