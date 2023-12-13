Lefkoşa'da İşyeri Soygunu: Zanlılar Tutuklandı

Lefkoşa'da İşyeri Soygunu ve Zorla Alıkoyma: A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.(E-26) Şüphelileri Tutuklandı
11-12 Aralık 2023 tarihlerinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir işyerine yapılan saldırıda, A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.(E-26) isimli şüpheliler, işyeri işletmecisini rızası dışında zorla alıkoymuş ve ardından iki adet cep telefonunu zorla alarak çalmışlardır. Olayın Polis birimine intikal etmesi üzerine, bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.
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