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Lefkoşa'da kumar baskını !

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23.02.2019 tarihinde 20:00-00:00 saatleri arasında; Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.
Lefkoşa'da kumar baskını !

23.02.2019 tarihinde 20:00-00:00 saatleri arasında; Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

    Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon,kahvehaneler, bir derneğe ait bina ve yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Otobüs Terminal Bölgesi kontrol edilerek denetimler yapılmıştır. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. İki kahvehane ve 1 dernek binasında yapılan denetimlerde ise yetkili makamdan izinsiz şans oyun makinesi bulundurdukları ve kumar oynattıkları tespit edilmiştir. Bahse konu iş yerleri işletmecileri ile şans oyun makinelerini tedarik ettiği tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 750 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken; 5 araç trafikten men edilmiştir. 2 kişi ise tutuklanmıştır.

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