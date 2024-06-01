Lefkoşa'da Metehan bölgesinde bazı yollar bugün ve yarın kapalı

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde, altyapı kazı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında hafta sonu boyunca Metehan çemberinde yapılacak su kazısı çalışmasından dolayı, Mehmet Akif Caddesi’nden (Dereboyu) Metehan istikametine olan yollar, Sivil Savunma çemberinden Metehan istikametine olan yollar ve Kemal Şemiler Caddesi’nden (kalın yol) Metehan istikametine olan yollar çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Etap etap ilerleyecek çalışmalarda LTB Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınıp yönlendirmeler yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışmalar süresince araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.