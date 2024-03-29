Lefkoşa'da Sarhoş ve Kanunsuz Bıçak Taşıyan Şahıs Basketbol Sahasında Tutuklandı

Lefkoşa'da bulunan bir basketbol sahasında, alkollü içki tesiri altında olduğu sırada çevreye rahatsızlık veren ve kanunsuz olarak iki adet bıçak taşıyan A.Ç. (20), tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa'da meydana gelen olay, hem güvenlik hem de kamu düzeni açısından büyük bir endişe yaratmıştır. 28 Mart 2024 tarihinde, akşam saatlerinde bir basketbol sahasında yaşanan olayda, A.Ç. (20 yaşında) isimli şahıs, 142 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada çevreye rahatsızlık vermekle suçlanmıştır. Ancak bu, olayın sadece bir kısmıdır.

A.Ç.'nin makul bir mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermesinin yanı sıra, emniyet güçleri tarafından yapılan kontrollerde, şahsın tasarrufunda kanunsuz olarak iki adet bıçak bulundurduğu da tespit edilmiştir. Bu bıçaklar, şahsın üzerinden alınarak emare olarak kayıtlara geçirilmiştir.