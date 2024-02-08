Lefkoşa'da Şiddet Olayı: Yaralama ve Hasara Yol Açan Saldırı

Lefkoşa'da Şiddet Olayı: Dedikodu Tartışması Kanlı Bitti, Tutuklanan Şahıs Tedirginlik Yaratıyor

07 Şubat 2024 tarihinde, öğleden sonra saat 13:30 sıralarında Lefkoşa'da, şiddet dolu bir olay yaşandı. Hakkında dedikodu yapıldığı iddiasıyla gerçekleşen bir tartışmanın ardından, M.K. (E-47) isimli şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu palayı M.G. (E-31)'nin başına vurarak öldürmeye teşebbüs etti. Bu korkunç olayın ardından, M.K. aynı palayı kullanarak M.G.'nin cep telefonunu kasten yere atıp kırarak hasara uğrattı.

Olay yerinde bulunan İ.C. (E-24) isimli şahsa da saldıran M.K., palayı İ.C.'nin yüzüne fırlatarak vahim zarara neden oldu. Bu saldırı sonucunda İ.C.'nin dişi kırıldı ve alt dudağı kesildi. M.G. ve İ.C., acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından her iki mağdur da hastaneden taburcu oldu.

Olayın ardından polis ekipleri, M.K.'yi tutuklayarak adli makamlara sevk etti