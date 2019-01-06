Lefkoşa'da taciz ! ''fermuarını açıp kadınların üstüne yürüdü''

Lefkoşa'da kadınları taciz ettiği için yabancı uyruklu bir adama oradan geçenler tepki gösterdi.

'Lefkoşa'da kadınları taciz ettiği için yabancı uyruklu bir kişiye oradan geçenler tepki gösterdi.

Şahsı yakalayıp polisi arayan gençler polis gelene kadar adamın başında bekledi .Şahsı polise veren gençlerden biri olayı sosyal medyada paylaştı.

'Lefkoşa nın göbeği kumsal parkta pantalonunun fermuarını açıp parktan geçen kadınları taciz edip bir kadının üzerine yürüyüp kadının yere düşmesine neden olan yabancı uyruklu bir sapık bizim gençler tarafından yakalanıp polise teslim edilmiştir. '' diye olayı paylaştı. işte o paylaşımlar: