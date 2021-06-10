LEGO nostalji yaptı: 2 bin 79 parçalık daktilo

Daktilolar tarihe karışmış olabilir ama merkezi Danimarka’daki oyuncak firması LEGO onları yeniden hayatımıza soktu. Britanya’daki bir LEGO tutkununun önerisiyle 2 bin 79 parçalık oyuncak daktilo tasarlandı.

LEGO’nun nostaljik ürününün tasarımına ilham veren Steve Guinness, firmanın, oyuncak tutkunlarının fikirlerini sunduğu platformunda daktilo tasarımını paylaştı. Tasarım diğer önerilerle oylamaya sunuldu. 10 bini aşkın oy alıp çok sayıda öneri arasında birinci oldu; hayata geçirilmesine karar verildi.

VIP müşterilere 16 Haziran’da, genel satışa ise temmuz ayında 199.99 dolara (1695 lira) satışa sunulacak ‘LEGO parçacıklarından daktilo’ların satışından Guinness’e küçük de olsa pay verileceği açıklandı.

Firmanın açıklamasında, ürünün, her harfe basıldığında tuşların gerçek bir daktiloda olduğu gibi oynadığı belirtildi ve Guinness’in şu görüşlerine ver verildi: “Şimdiye kadar LEGO’nun yaptığı şeylerden çok farklı bir şey yaratmak istedim ve de bu parçacıklardan her şeyi yapmanın mümkün olduğunu göstermek. Eski bir daktilo satın aldım ve mekanizmasını ayrıntılı olarak inceleyip tasarımımı tamamladım. Umarım daktilo kullanan ya da en azından görmüş olanlara nostalji yapma fırsatı verir, bilmeyen gençleri de daktiloyla tanıştırır.”