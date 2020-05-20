  • BIST 101.983
  • Altın 381,480
  • Dolar 6,7859
  • Euro 7,4241
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Libya Ordusu, Hafter Milislerine Ait Bir HSS'yi İmha Ettiklerini Açıkladı

» »
Libya Ordusu, Hafter Milislerine Ait Bir HSS'yi İmha Ettiklerini Açıkladı
Libya Ordusu, Hafter Milislerine Ait Bir HSS'yi İmha Ettiklerini Açıkladı

 Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Terhune kentinde Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü08 Mayıs 2020 Cuma 09:23
  • Bilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir07 Mayıs 2020 Perşembe 22:08
  • BM: Koronavirüs aynı anda birden çok açlık krizine yol açabilir07 Mayıs 2020 Perşembe 12:52
  • Libya Ordusu, Hafter'e silah ve mühimmat taşıdığı iddia edilen kargo uçağını vurdu07 Mayıs 2020 Perşembe 12:36
  • Libya’da ‘silahsız gelecek’ çağrısı02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:35
  • Afrika’da kaynaklar koronavirüsle mücadeleye aktarıldı, çocuk felci aşıları durduruldu29 Nisan 2020 Çarşamba 13:39
  • Libya'da UMH'dan Hafter’e darbecilik suçlaması28 Nisan 2020 Salı 20:38
  • Madagaskar'ın bitkisel koronavirüs ilacına talep artıyor28 Nisan 2020 Salı 11:19
  • BM'den Türkiye'ye Libya eleştirisi26 Nisan 2020 Pazar 18:16
  • Kenya'da Karantinadan kaçıp bara gittiler23 Nisan 2020 Perşembe 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti