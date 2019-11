Limonlu su zayıflatır mı? Limonlu su içmek için 8 neden

Hayatınızda yapacağınız ufak değişikliklerle sağlığınızı güçlendirmek sizin elinizde. Sabahları kalkar kalkmaz limonlu su içerek güne başlayın ve değişiklikleri gözlemleyin. İşte limonlu su içmek için sizlere sunacağımız 8 sağlıklı neden.

Limonlu su içmek, sağlık açısından son derece faydalıdır. Antioksidan kaynağı olan limonu her sabah ılık suya ekleyip tüketebilirsiniz. Bağırsak sorunları ve kilo verme konusunda oldukça etkili olduğu söylenmektedir. İşte düzenli olarak limonlu su içmenin faydaları...

LİMONLU SU İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücudun temel taşıdır. Her sabah içeceğiniz ılık limonlu su, bağırsak sağlığını düzenler ve kolonları temizler. Uyandıktan hemen sonra ılık limonlu su için. Kabızlık diye bir sorununuz kalmayacak.

Bir narenciye meyvesi olarak limonlar, katarakt ve maküler dejenerasyona karşı koruyucu bir etki oluşturmak için birlikte çalışan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Bol bol için çocuklar! Havucun güzel bir alternatifi olabilir bizler için.

Limon suyunu düzenli olarak içtikçe yüzünüzdeki lekelerden kurtulacaksınız aynı zamanda var olan kırışıklıklarınız da azalacak. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan limon suyu, sağlıklı bir cildin vazgeçilmezi.

Karaciğerinizi sağlıklı tutmak, genel sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir ve limon suyu içmeniz karaciğerinizin üst seviyesinde çalışmasına yardımcı olabilir. Enzim fonksiyonunu artırarak toksinleri temizlemenin yanı sıra, limonlarda bulunan sitrik asit de zararlı bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

Her gün limonlu su içenler, daha az soğuk algınlığına yakalanıyorlar ve hasta olsalar bile hastalığın etkisi çok daha kısa sürüyor. Bu, esas olarak viral enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi zayıflıklarına karşı tartışmasız savunucu olan C vitamini sayesinde gerçekleşiyor. Limon da C vitamini yönünden son derece güçlü bir gıda. Yani soğuklar başlamadan biz suyumuzu içmeye başlayalım.

Diyet ve yaşam tarzınızda sağlıklı, sürdürülebilir değişiklikler yaparak kilo vermek istiyorsanız, limon suyu mükemmel bir eştir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan limonlar, açlık kusurlarını azaltma etkisine sahip pektin lifi de içerir.

Birçoğumuz enerjimizi güçlendirmek için güne kahveyle başlarız. İçtiğimiz kahve bizi 11'e kadar enerjik tutar ve sonrasında çöküş yaşarız. Ancak sabah kahvenize ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu bu etkiyi değiştirecek ve enerjiniz hiç geri gitmeyecek. Gün boyu uyanık ve sağlıklı hissedeceğinize emin olabilirsiniz...