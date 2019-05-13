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Limonun saça faydaları neler kepeği ortadan kaldırıyor!

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Saçta kepek oluşumu, sık sık yağlanmasını önelemenin bir diğer yöntemi de limon! Limonun saça faydalarını ve mucize etkilerini bir araya getirdik!
Limonun saça faydaları neler kepeği ortadan kaldırıyor!

C vitamini kaynağı olan limon saça sağladığı faydalarla mucize  yaratıyor. Saçlarda kepek sorunu olanlar için veya sürekli saçın yağlanmasından şikayetçi olanlar için alternatif çözüm sunan doğal yöntemlerden biri de limon maskesidir. Elmaelma.com olarak limonun saça faydalarını bir araya getirdik. Limon saça zarar verir mi? Limon maskesi nasıl yapılır? Limon saça nasıl uygulanır? Limon maskesi saçta ne kadar bekletilir? İşte en çok merak edilen soruların yanıtı...

LİMONUN SAÇA FAYDALARI NELER?

Limonun içerisinde bulunan mineral ve vitamin sayesinde saçları güçlendirerek zayıf saç tellerini güçlendirir.

Özellikle saçlarda kepek sorunu olanlar için kepeği yok etmeye yardımcı olan limon saç derisini temizleyerek gözenekleri temizlemeye yardımcı olur. 

LİMON SAÇA NASIL UYGULANIR?

Saçalrın daha canlı görünmesini istiyorsanız saç kreminizin içerisine bir kaç damla limon suyu damlatabilirsiniz. Özellikle yağlı saçlardan şikayet edenler için alternatif çözüm olacak limon uygulaması saçların yağlanmasını geciktirerek aynı zamanda kaşıntı sorunlarının da önüne geçer.

Kimyasal saç açıcılardan çekiniyorsanız saç rengini doğal yöntemlerle açmanın bir diğer yöntemi de limondur. Limon saç rengini açıyor. Saçlarınıza limon sürüp güneşte beklediğinizde saç renginizin açıldığını görebilirsiniz.

LİMON SAÇA ZARAR VERİR Mİ?

Limonun içerisindeki asidik nedeniyle sık kullanımlarda diplere zarar verebilir bu yüzden bu maskeyi sık sık uygulamalarsan kaçınılmalıdır. Aksi taktirde saç diplerinizde kurulukların ve kabuklanmaların oluşmasına neden olabilir. 

LİMONLA SAÇ BAKIM MASKESİ

Malzemeler; 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 4 damla biberiye özü yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki tüm malzemeleri yeterli kıvam alana kadar bir kabın içerisinde karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın maskeyi saçınızda 20 dakika kadar beklettikten sonra sülfatsız şampuan ile saçlarınızı durulayın.

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