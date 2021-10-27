  • BIST 1.513,200
  • Altın 547,75
  • Dolar 9,5089
  • Euro 11,0666
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Lokmacı kapısı iki gün kapatıldı

» »
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.
Lokmacı kapısı iki gün kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir. Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, Türk Konseyi Medya Forumu’nda temsil edildi27 Ekim 2021 Çarşamba 15:28
  • Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: "Ülke başsız, yarın ne olacağı belli değil"27 Ekim 2021 Çarşamba 15:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’da Yaşayan Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileriyle Buluştu27 Ekim 2021 Çarşamba 15:02
  • BM Emisyon 2021 Raporu: Vaatler tutulsa bile küresel sıcaklıklar 2,7 derece artacak27 Ekim 2021 Çarşamba 14:20
  • Bolsonaro hakkındaki Covid-19 raporu onaylandı: Ölümlerde pay sahibi27 Ekim 2021 Çarşamba 14:01
  • Kamu Sen zamlara tepki gösterdi27 Ekim 2021 Çarşamba 12:47
  • Ziya Rızkı ölümünün 27. yıl dönümünde, Girne’de iki ayrı törenle anıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 12:42
  • Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler27 Ekim 2021 Çarşamba 12:37
  • "Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir dönem yeni bir vizyon yolunda birinci yıl"27 Ekim 2021 Çarşamba 12:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te27 Ekim 2021 Çarşamba 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti