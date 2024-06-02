LTB: 7 kilometrelik su hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamada, 7 kilometrelik su hattı yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamada, 7 kilometrelik su hattı yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Ortaköy’de askeri bölgede kalan ve eskimiş olan ana su hattını taşıyıp yeniliyoruz. Şehrin batı kısmında yer alan Kumsal, Köşklüçiftlik ile Ortaköy hattını besleyen 50 yıllık şebeke tamamen yenilenecek ve yeni su şebekesi sayesinde de Kermiya bölgesine ve yeni açılan şehit çocuğu arsalarına yüksek basınçlı ve yeterli temiz suyun temini sağlanacak" denildi.