  • BIST 8968.62
  • Altın 2334.752
  • Dolar 31.9717
  • Euro 34.4526
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

LTB Başkanı Harmancı, Mimarlar Odası Yeni Yönetimini Kabul Etti

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mimarlar Odası Yönetimini Ağırladı: Ortak Akılda Buluşma ve Dijital Süreçlerde İş Birliği Sözü
LTB Başkanı Harmancı, Mimarlar Odası Yeni Yönetimini Kabul Etti

 

LTB Başkanı Harmancı, Mimarlar Odası Yeni Yönetimi’ni kabul etti

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanlığa seçilen Onur Olguner ve Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Özaltıner’i kabul etti.

Başkan Harmancı, ülkedeki önemli meslek odalardan Mimarlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik ederek bilimin ışığında çalışmalarında başarılar diledi. Harmancı kabulde, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan mimarlar ile ortak akılda buluşmanın önemine değinirken vize ve inşaat ruhsatı süreçlerinin dijital ortama alınması ile ortak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Harmancı ayrıca, Başkent Lefkoşa’da daha güzel ve adil yarınlar için beraber planlamaya, beraber şekillendirmeye ve beraber yönetmeye önem verdiklerini ve Mimarlar Odası’nın yeni yönetimi ile de bu kapsamda çalışmalar içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise belediye başkanlarına başlattıkları ziyaretler çerçevesinde başkent belediyesini de ziyaret ettiklerini kaydederek, yerel yönetimlerin oda için öneminin çok büyük olduğunu ve ortak çalışmak sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıkım işlemleri başladı30 Mart 2024 Cumartesi 11:18
  • Lefkoşa'da Aracın Ön Göğsünde Unutulan Çakmağın Patlamasıyla Yangın Çıktı29 Mart 2024 Cuma 17:26
  • Taşkınköy'de Ev Sahibinin Yatak Odasından 44.000 TL Çalındı: Şüpheli Tutuklandı29 Mart 2024 Cuma 15:36
  • LTB'den yol kapama duyurusu... Sürücüler dikkat29 Mart 2024 Cuma 10:30
  • Gönyeli'de Yasak Silah Operasyonunda Tutuklama28 Mart 2024 Perşembe 14:45
  • 4 aracı kasten çizdi!24 Mart 2024 Pazar 18:37
  • Gönyeli’nin bir bölümünde yarın elektrik kesintisi uygulanacak…24 Mart 2024 Pazar 12:32
  • Teksası geçtik! Lefkoşa'da ayaklarına sıktılar!22 Mart 2024 Cuma 20:57
  • LTB-Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde 65 yaş üzeri bireylere egzersiz...22 Mart 2024 Cuma 15:16
  • Gönyeli'de bugün elektrik kesintisi yapılacak21 Mart 2024 Perşembe 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti