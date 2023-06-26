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LTB Bayram sürecinde de aralıksız şekilde hizmet verecek

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LTB Bayram sürecinde de aralıksız şekilde hizmet verecek
LTB Bayram sürecinde de aralıksız şekilde hizmet verecek

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Kurban Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. 

Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede
LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram süresi boyunca tüm taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.
Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler. 

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi İş Yeri Denetimlerine Devam Edecek
LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Bayram tatili süresince de nöbetçi ekipler görev başında olacak. 

Temizlik Şubesi Rutin Şekilde Evsel Atıkları Toplayacak
LTB Temizlik Şubesi tarafından yapılan çöp toplama hizmeti bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek. 
Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de tüm şehrin temiz olması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek. 
LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.

Defin İşlemleri
Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilir.  

Açık Pazar 2 Temmuz’da Kurulacak
Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar 2 Temmuz Pazar günü kurulacaktır.

Belediye Pazarı 28 ile 29 Haziran tarihlerinde kapalı olacak 
Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın birinci günü (28 Haziran) ile bayramın ikinci günü (29 Haziran) kapalı olacak. Belediye Pazarı bayramın üçüncü (30 Haziran) ve dördüncü gününde (1 Temmuz) açık  olacak. 

LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine  7/24 ulaşılabilir
Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir, aranabilir, mesaj atılabilir. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar 7/24 aranabilir.

Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek
Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler. 

Ayrıca su faturası, emlak vergisi,reklam borcu, meslek vergisi borcu,LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ve LTB online Mobil uygulamasından ödenebilecektir.

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