LTB duyurdu: KIB-TEK, Taşkınköy’de kazı çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından projelendirilen Elektrik Altyapı Geliştirme İşleri kapsamında Taşkınköy’deki Çetin Başar Sokak’tan Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne 20 Haziran -1 Temmuz 2024 tarihleri arasında asfalt alanda kazı çalışmaları yapılacak.
Bu güzergahı kullanacak araç sürücülerinin çalışma alanında bulunan trafik levhalarına, uyarılarına ve yönlendirmelere uymaları gerektiği bildirildi.
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