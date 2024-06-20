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LTB duyurdu: KIB-TEK, Taşkınköy’de kazı çalışması yapacak

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Taşkınköy’deki Çetin Başar Sokak’tan Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne 20 Haziran -1 Temmuz 2024 tarihleri arasında asfalt alanda kazı çalışmaları yapılacak
LTB duyurdu: KIB-TEK, Taşkınköy’de kazı çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından projelendirilen Elektrik Altyapı Geliştirme İşleri kapsamında Taşkınköy’deki Çetin Başar Sokak’tan Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne 20 Haziran -1 Temmuz 2024 tarihleri arasında asfalt alanda kazı çalışmaları yapılacak.

Bu güzergahı kullanacak araç sürücülerinin çalışma alanında bulunan trafik levhalarına, uyarılarına ve yönlendirmelere uymaları gerektiği bildirildi.

 

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