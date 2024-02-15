LTB duyurdu: Su yükleme işlemleri yapılamayacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan duyuruya göre, daha etkin hizmet vermek için sistemde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 16.00’dan 26 Şubat Pazartesi’ye kadar LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, “Ayrıca, anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından yükleme yapılamayacaktır. Özellikle kontörlü su kullanan yurttaşlarımızın 23 Şubat Cuma günü 16.00’ya kadar su yüklemelerini tamamları, çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamalarını sağlayacaktır.” denildi.