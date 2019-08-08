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LTB ile Alzheimer Derneği İş Birliği Yapacak

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Alzheimer Derneği yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretini Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya gerçekleştirdi
LTB ile Alzheimer Derneği İş Birliği Yapacak

Dernek yetkilileri ziyarette LTB ile iş birliği içerisinde yapılacak olan projelerini LTB Başkanı Harmancı’ya aktardı.

 

LTB’nin Yaşlılara Hizmet Birimi’nin yürüttüğü başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Harmancı’ya teşekkür eden dernek yetkilileri, Alzheimer hastaları ve aileleri için de LTB ile iş birliği yaparak, hastaların yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa rahatlatma amacında olduklarını dile getirdiler.

 

LTB Başkan Mehmet Harmancı, Yaşlılara Hizmet Birimi’nden iki personelin Alzheimer Derneği’nin düzenleyeceği eğitimlere katılacağını belirterek  dernek çalışmalarına LTB olarak her zaman katkı sağlamaya ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

 

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