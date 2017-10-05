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LTB sporcusu Fezile Işık’tan önemli başarı, gururlandık

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LTB sporcusu Fezile Işık’tan önemli başarı, gururlandık
​​​​​​​Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulubü Sporcusu Fezile Işık “27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı’nda birinci oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulubü Sporcusu Fezile Işık “27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı’nda birinci oldu.


Fezile Işık, dünyanın farklı bölgelerinden pek çok sporcunun katılımı ile 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen yarış sonucunda bayanlar arası triathlon yarışında 2 saat 58 dakikalık bir derece elde ederek birinci oldu.

 

 

Işık "Uluslararası Gloria Ironman 70.3 Turkey" yarışına katılacak

Başarılı LTB sporcusu Fezile Işık, 15 Ekim’de Antalya’da gerçekleşecek "Uluslararası Gloria Ironman 70.3 Turkey" yarışlarına da katılacak. Bu yıl 3.’sü gerçekleşecek yarışmada, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında yaklaşık bin 500 kişi yarışacak.

 

foto-2.jpg2000 yılından beridir LTB Spor Takımı yöneticisi olan Işık bugüne kadar elde ettiği birçok başarı ile ülkemizin gururu oldu.  

 

Fezile Işık, Avrupa Kupası ve Türkiye Olimpik triatlon şampiyonu olmasının yanı sıra  Alanya Uluslararası Maraton, Yüzme yarışlarında ikinci ve üçüncülük, Alanya Avrupa Kupası Ironwoman yarışlarında olimpik-sprint-triatlon ile aquatlon-duatlon yarışlarında şampiyonluklar ile KKTC Yüzme Maratonu’nda ise birincilik elde etti.

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