Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un dün New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’la görüştüğü, bugün gideceği Ankara’da ise bugün veya yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin beklendiği ifade edildi.



Alithia gazetesi manşetten “Anlaşma İçin Geliyor… Yanında Belge-Anlaşma Taslağı Getiriyor” başlıklı haberinde, “Lute’un bulmacanın, Türk tezleriyle alakalı ve referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması çabasını olanaksız hale getirecek olan en önemli parçasını tamamlamadan Kıbrıs’a gelerek ‘yaş tahtaya basmadığını’ yazdı. Haberde, Lute’un adaya gelmeden Ankara’dan geçerek tam anlamıyla hazır olacağı yorumunda bulunuldu.



Gazete Lute’un, Noel’e kadar anlaşmaya varılmasına ilişkin şahsi zaman takvimini muhafaza etmeye kararlı olduğunu da belirtti.



Lute’un dün New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’la görüştüğünü, öte yandan “New York’tan duyulduğu üzere”, Lute’un bugün de Ankara’ya giderek, bugün veya yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu görüp dinleyeceğini yazan gazete, Lute’un Kıbrıs’a gelirken, liderlerle yoğun istişarelere başlamak için ihtiyaç duyacağı her şeye sahip olacağına işaret etti.



“ANLAŞMA TASLAĞIYLA GELECEK”



“Elindeki bilgilere” dayanarak, Lute’un Kıbrıs’a, empoze etmek için değil fakat tartışmayı kolaylaştırmak için, somut yazılı tezlere sahip hazır bir anlaşma taslağıyla geleceğini öne süren gazete, bunların yanlış yorumlanamayacakları gibi, farklı şekilde okunmayacaklarını vurguladı.



Lute’un bu şekilde ve müdahil tarafların tezleri konusunda da tam bilgiye sahip olarak, referans şartları üzerinde bir “anlaşma gövdesi” meydana getirmek istediğini kaydeden gazete, bunun doğal olarak buradaki istişareler ve liderlerin tutumlarıyla tamamlanacağını belirtti.



Bu arada Lute’un Ankara’ya gideceğine dair bilginin Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz teyit edilmediğini yazan gazete, dün Ankara tarafından yayımlandığı üzere, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Guterres’le telefonda görüştüğünü, fakat Türk basınında çıkan haberlerin, bu görüşmenin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı olmadığından söz ettiklerine işaret etti.



Gazete “Lute’un İzleyeceği Yöntem ve Valizleri” ara başlıklı haberinde ise, Lute’un Kıbrıs’ta bulunacağı süre içinde nasıl hareket edeceğinin henüz bilinmediğini belirtti.



ÖNCE DOLAYLI GÖRÜŞME



En olası senaryoya göre Lute, liderlerle dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek ve iki tarafın da anlaşma mesafesinde olduğunu tespit etmesi halinde, iki liderin bir araya geleceği bir görüşme isteyecek.

Gazete, eldeki bilgilerin, Lute’un hazır bir anlaşma taslağıyla geleceğinin kesin olduğunu gösterdiğini yazdı.



LUTE-KATRUNGALOS GÖRÜŞMESİ



Lute ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’un dün New York’ta bir saat süren bir görüşme yaptıklarını bildiren gazete, Lute’un her zamanki taktiğini izlediğini ve Yunanistan’ın BM’deki daimi temsilcilik ofisinden, kısa bir açıklama bile yapmadan ayrıldığını belirtti.



BM tarafından da ne görüşmenin içeriği, ne de Lute’un önümüzdeki temasları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını yazan gazete, bunun aksine “Katrungalos’un, Lute’la Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde çözülmesi gerektiğine bağlılıklarını teyit ettiklerini söylediğini” iletti.



Gazeteye göre Katrungalos Lute’a, “Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun, yalnızca Crans-Montana’da yaşanan ve Guterres çerçevesine de yansıtılmış ilerlemeyi dikkate alması gerektiğine dair bilindik tezlerini yinelediğini” de söyledi.



Katrungalos, “Yunan tezinin, Kıbrıs sorununun uluslararası hukukun uygulanması meselesinden ibaret olduğunu ve çağdışı garantiler rejiminin artık muhafaza edilemeyeceğini” sözlerine ekledi.



Politis gazetesi ise “Lute Yarın Ankara’ya Gidiyor- Dün New York’ta Katrungalos’u Gördü” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk medyasına dayanarak, Lute’un yarın Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacağını ancak bu haberlerin, Lute’un Çavuşoğlu’yla görüşüp görüşmeyeceğini netleştirmediklerini yazdı.



Gazete “Kıbrıs Postası’nın” diplomatik bir kaynağa atıfta bulunarak yayımladığı bilgilere göre, Lute’un yarın Ankara’da temaslarda bulunacağını bildirdi.



Gazete “Kıbrıs Postasının”, Lute’un üst düzey temaslarda bulunacağının haricinde, net programının ne olacağının henüz kararlaştırılmamış olduğuna işaret etmesine rağmen, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin dün New York’tan, Lute’un Çavuşoğlu’yla görüşeceğini bildirdiğini belirtti.



Lute’un hafta sonunda Kıbrıs’a geleceğini ve liderlerle görüşeceğini kaydeden gazete, özellikle de Brexit krizi yüzünden, Lute’un İngiltere’de ne zaman temaslarda bulunacağının ise bilinmediğini ekledi.



Fileleftheros ise “Ayarladı ve Ankara’ya Gidiyor- Lute Referans Şartlarının Belirlenmesine İlişkin Turunu Tamamlıyor” başlıklı manşet haberinde ise, Lute’un, referans şartlarının netleştirilmesinin sağlanması için, önümüzdeki Pazar günü Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazdı.



Lute’un bunun öncesinde ise, bundan sonraki adımların anahtarının bulunduğu Ankara’yı ziyaret edeceğini kaydeden gazete, Ankara’nın ise Lute ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin ayarlanıp ayarlanmadığını resmi olarak teyit etmekten kaçındığını kaydetti.



Gazete New York ve KKTC’den gelen bilgilerin, Lute’un Ankara’ya bugün gideceği şeklinde olduğunu da iletti.



Gazete iç sayfadan “Ankara Tarih Verdi” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs Postası’nın konuyla ilgili haberine yer ayırdı.



“Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların ise, Lute’un Kıbrıs’a yarın akşam gelmesini beklediklerine işaret ettiklerini” yazan gazete, Lute’un Cumartesi günü herhangi bir temasta bulunmasının beklenmediğini, fakat temaslarına Pazar günü sabah 10.00 civarına ayarlanan randevuyla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşerek başlayacağını öne sürdü.



Lute’un Anastasiadis’le görüşmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşeceğini, fakat bunun aynı gün olup olmayacağının henüz açıklığa kavuşmadığını kaydeden gazete, Lute’un Kıbrıs’ta 3-4 gün kalacağının bilindiğini ekledi.



Lute-Katrungalos görüşmesi Haravgi’de ise “Katrungalos Lute’la Görüşmesinin Ardından Garantilerin Muhafaza Edilemeyeceğini Söyledi” başlığıyla yer buldu.