Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak

Parlamentonun internet sitesinde, konunun önümüzdeki hafta mecliste tartışılacağı ve 6-9 Mart tarihleri arasında her iki ülke için ayrı ayrı oylama yapılacağı belirtildi.

Macar muhalefeti daha önce görüşülmesi ertelenen konuyla ilgili Viktor Orban hükümetini eleştiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ilişkileri koruyan" Başbakan Orban, savaşta Kiev'e silah göndermeyi reddediyor; acil ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısında bulunuyor.

"Tutumumuz net"

Budapeşte yönetimi, Finlandiya ve İsveç'in Atlantik ittifakına katılma başvurularına "hiçbir itirazı olmadığını" dile getiriyor.

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ocak ayı sonunda "Tutumumuz net. NATO'nun genişlemesini destekliyoruz ve Şubat ayında parlamento tekrar toplandığında konu gündeme gelecek, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız" demişti.

İki İskandinav ülkesinin başvurusu, NATO üyesi 30 ülkenin tamamı tarafından oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar Türkiye ve Macaristan dışında bütün ülkeler başvuruyu onayladı.

Ankara'nın "teröristlere ev sahipliği yapmaya son vermeye" çağırdığı İsveç'te Türkiye karşıtı gösteriler ve Kuran yakma eylemleri sonrası iki ülke arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayı başında sadece Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanabileceğini ifade etmişti.