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Macron ilişkileri yenilemek için Afrika turunda

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon’a ulaştı.
Macron ilişkileri yenilemek için Afrika turunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon’a geldi.

Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı. Macron'nun başkent Libreville’de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin “ONE Forest Summit” adlı zirveye katılması bekleniyor.

Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı. Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.

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