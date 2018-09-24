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''Madenci Heykeli'' dün iki toplumun katılımıyla açılışı yapıldı

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Kıbrıs Maden Şirketi CMC’ye karşı 1948 yılında düzenlenen grev sırasında İngiliz Polisi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 7 işçiler ve 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan 76 madenci ve eşleri anısına Lefke’de ''MADENCİ HEYKELİ'' anıtı açılı
''Madenci Heykeli'' dün iki toplumun katılımıyla açılışı yapıldı

Törene, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, madenci veteranlar, Dev-İŞ, BES, PEO ve Lefke halkı katıldı.

Törende konuşan Kıbrıslı Türk ve Rum veteran madenciler duygularını aktardı…

Dev-İş Başkanı Sn Hasan Felek, Peo Genel Sekreteri Sn Pambis Kyritsis, ve Belediye Başkanımız Sn Aziz Kaya konuşmalarını gerçekleştirdi

Ardından Lefke AKM binasında sergi gösterisi ve kokteyl verildi.

Peo Genel Sekreteri Sn Pambis Kyritsis Grev oluşumu şartları, Birlikte mücadele, Dev-İş Başkanı Sn Hasan Felek CMC maden grevinde ortak mücadelenin önemi ve etkileri Lefke Belediyesi adına Sn Enver Bıldır CMC, Ekonomik ve Sosyal etkileri hakkında konuşmalar yaptı.

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