''Madenci Heykeli'' dün iki toplumun katılımıyla açılışı yapıldı

Törene, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, madenci veteranlar, Dev-İŞ, BES, PEO ve Lefke halkı katıldı.
Törende konuşan Kıbrıslı Türk ve Rum veteran madenciler duygularını aktardı…
Dev-İş Başkanı Sn Hasan Felek, Peo Genel Sekreteri Sn Pambis Kyritsis, ve Belediye Başkanımız Sn Aziz Kaya konuşmalarını gerçekleştirdi
Ardından Lefke AKM binasında sergi gösterisi ve kokteyl verildi.
Peo Genel Sekreteri Sn Pambis Kyritsis Grev oluşumu şartları, Birlikte mücadele, Dev-İş Başkanı Sn Hasan Felek CMC maden grevinde ortak mücadelenin önemi ve etkileri Lefke Belediyesi adına Sn Enver Bıldır CMC, Ekonomik ve Sosyal etkileri hakkında konuşmalar yaptı.
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