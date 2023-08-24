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Mağusa Suriçi Panayırı Yarın Başlıyor

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​​​​​​​Stand gelirleri Festivalciler Derneği tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olan Mağusa Suriçi Panayırı yarın başlıyor.
Mağusa Suriçi Panayırı Yarın Başlıyor

Stand gelirleri Festivalciler Derneği tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olan Mağusa Suriçi Panayırı yarın başlıyor.

25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında renkli standların kurulumu ile gerçekleşecek olan Mağusa Suriçi Panayırı’nın açılışı yarın saat 20:00’de Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile yapılacak.

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