Stand gelirleri Festivalciler Derneği tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olan Mağusa Suriçi Panayırı yarın başlıyor.
25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında renkli standların kurulumu ile gerçekleşecek olan Mağusa Suriçi Panayırı’nın açılışı yarın saat 20:00’de Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.