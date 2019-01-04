Mağusa'da zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı

Mağusa’da dün meydana gelen ve 3 arabanın karıştığı çarpışma ucuz atlatıldı. Olay dün saat 11.15 sıralarında, Emine Taş’ın, HY 839 plakalı araba ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinden gelerek kavşakta durmadan 15 Ağustos Bulvarı’na dikkatsizce giriş yapıp o esnada Anıt Çemberi’ne doğru seyreden Aytaç Yıldız’ın kullandığı DU 890 plakalı arabanın önünü tıkayarak iki arabanın çarpışması sonucu yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ileriye savrulan DU 890 plakalı araba, karşı istikametten gelen Tansay Fellahoğlu’nun kullandığı FD 048 plakalı araba ile çarpıştıktan sonra DU 890 plakalı araba Ruslan Garaj isimli iş yerinin duvarına çarparak durdu. Olay sonucu yaralanan olmazken arabalarda maddi hasar meydana geldi. Polisin soruşturması devam ediyor.