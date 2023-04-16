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Mahkemede bir ilk: Gizli görüntüleri yayıldı, 2,4 milyon TL’lik tazminat aldı

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Bir kadın, kendisinin özel görüntülerini gizli kamerayla çeken ve yetişkin sitelerine yükleyen eski partnerinden kazandığı yaklaşık 2,4 milyon TL'lik tazminatı görüntüleri sildirmek için kullanıyor.
Mahkemede bir ilk: Gizli görüntüleri yayıldı, 2,4 milyon TL’lik tazminat aldı

İsmi açıklanmayan 48 yaşındaki bir kadın, geçen ay Yüksek Mahkeme’de hakimin kendisini “resme dayalı taciz” kurbanı olduğuna karar verdiği önemli bir davayı kazandı.

Daily Mail’in haberine göre, bu dava, eski partnerinin yetişkin sitelerinde kendisine ait çıplak görüntülerini yüklemek için gizli kamera kullandığının ortaya çıkmasının ardından, türünün bildirilen ilk hukuk davasıydı.

Yüksek Mahkeme geçen ay 57 yaşındaki Stuart Gaunt’un, kurbana, yasal bir ilk olarak, 2,4 milyon TL’lik (100.000 sterlin) bir tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Kadın ise, “kendi gibi kurbanlara umut ışığı” olabilmesi için, dönüm noktası niteliğindeki davadan aldığı parayı internetteki görüntülerini sildirmek için kullandığını söyledi.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Kadın, 2016 yılında Tinder platformunda Gaunt ile tanıştığını ve onu “güleryüzlü” ve “tuhaf” olarak tanımladığını söyledi. İkisi birkaç ay sonra birlikte yaşadılar ve kurban, daha sonra tesadüfen bilgisayarda; uyurken, duştayken veya banyoyu temizlerken çekilmiş görüntülerini bulduğunu söyledi.

Mikroskobik kameralarla çekilen görüntülerin ardından Gaunt, Eylül 2020’de röntgencilikten suçlu bulundu ve iki yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Ancak kadın, mahkumiyet kararına rağmen, bunun görüntülerinin hâlâ internette olmasını engellemediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Geçen ayki dönüm noktası niteliğindeki kararda, kurban, korkunç ifşaatların ardından kendisine nasıl anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mahkeme o zamandan beri bir itibar yönetimi şirketine kadının görüntülerini kaldırması talimatını verdi. Buna göre, materyal ve görüntülerin herhangi bir kopyası için tüm internetin taranacağı ve elde edilen görüntülerin kaldıracağı açıklandı.

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