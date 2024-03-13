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Maliye Bakanı Berova, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı!

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Maliye Bakanı Berova, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı!

Berova; “İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışmalarını sürdüren tüm sağlık çalışanlarının ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum’ dedi. 

Maliye Bakanı Berova mesajında şu ifadelere yer verdi; “Toplum sağlığının korunması, salgın hastalık ve doğal afetlerde daima en ön safta mücadele eden, gece gündüz demeden özveri ile çalışan, kendi hayatlarını riske atarak dertlere derman, yaralara merhem olan Sağlık çalışanlarımız, hayatımızda her zaman müstesna bir yere sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle; İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan ve sağlık alanında insanlığa sağladığı özverili katkılardan ötürü, tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmet ve minnetle anıyor, emekli ve çalışan tüm sağlık camiasına sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.”

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