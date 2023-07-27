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Mars’ta yaşam belirtisi: Organik molekül keşfedildi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars’ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu.
Mars’ta yaşam belirtisi: Organik molekül keşfedildi

AA’nın Science News’ten aktardığına göre canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars’ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

NASA’nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars’ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

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