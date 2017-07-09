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Mars'ta yaşam ihtimali yüzeyindeki 'zehirli kokteyl' nedeniyle düşük

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Mars'ta yaşam ihtimali yüzeyindeki 'zehirli kokteyl' nedeniyle düşük
İskoçya'nın başkentindeki Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars'ın yüzeyinde yaşayan organizmaları yok edebilecek kimyasalların karışımından oluşan bir 'zehirli kokteyl' keşfetti.

Ozon tabakasının bulunmaması Mars'ın da yüksek düzeyde ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmasına neden oluyor.

Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, yüksek düzeyde ultraviyole ışınlarının Mars toprağında bulunan kimyasal maddelerle birleştiğinde çok etkili bakterilerin ortaya çıkmasına neden olduğu ve bunun da arazinin üst katmanını verimsizleştirdiğini tespit edildi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Araştırmaya katılan astrobiyologlar Jennifer Wadsworth ve Charles Cockell, topraktaki bu kimyasal maddeleri, Bacillus subtilis adlı dünyada da bulunan bir başka bakteriyle birleştirdi.

Araştırma sonuçları, Mars'ın yüzeyinde bulunan magnezyum perklorat adlı oksitleyici kimyasalın UV ışınlarına maruz kalması sonucu, yaşayan organizmaların iki kat daha hızlı yok olduğunu gösterdi.

Yapılan ikinci bir deneyle, bu defa ultraviyole ışınların Mars'ın yüzeyinde bir arada bulunan demir oksit, hidrojen peroksit (oksijenli su) ve perkloratın karışımına olan etkisi incelendi.

Ultraviyole ışınlar bu maddelerin var olduğu yüzeydeki bakterilere çarptığında, deney için kullanılan böcekler 11 kat daha hızlı yok oldu.

Bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan raporda araştırmacılar, "demir oksit, hidrojen peroksit (oksijenli su) ve perklorat ile UV ışınlarının zehirli kokteyli" sonucu Mars'ta yaşam ihtimalinin düşünüldüğünden daha az olduğuna dikkat çekti.

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