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MasterChef Türkiye'de gerilim; "Ebru beni dövmeye kalktı"

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Yarışmacı Emir'in sözleri ve o anlardaki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
MasterChef Türkiye'de gerilim; "Ebru beni dövmeye kalktı"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ortam gerildi. MasterChef Türkiye fragmanına Emir'in "Ebru beni dövmeye kalktı, üzerime geldi" sözleri damga vurdu.

MasterChef Türkiye'de 6. haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanırken ortalık da gerildi.

Masterchef'te en son yarışmacı Eray'la tartışan Emir şimdi de Ebru ile gerildi. Fragmanda Emir'in "Ebru beni dövmeye kalktı, üzerime geldi. Zor tuttular" dediği anlar merak konusu oldu. Ebru ise “Dövmeye kalktı çok komik bir laf, böyle bir şey yok” diyerek kendini savundu.

Bu açıklamadan sonra Emir sosyal medyada gündem oldu. Emir'in Ebru'nun üstüne yürüdüğü anlardaki rahat halleri dikkat çekti.

Fragmanda Furkan'ın Ebru'ya “Ne diyorsun sen ya” diyerek tepki göstermesi ve Ebru'nun da “Düzgün konuş benimle. Şeflerin dışınızda burayla ve yemeğimle ilgili kimseye bir şey söyletmem” diye konuştu.

 

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