MasterChef'te Serhat neden yok?

MasterChef Türkiye’de bu akşam MasterClass heyecanı yaşanıyor. Şefler, MasterChef 2020 yarışmacılarına özel teknikler gösterdiği MasterClass’ta Serhat’ın olmaması izleyenleri meraklandırdı. İkinci turda Danilo şefin eğitimine katılma şansı yakalayan Serhat’ın izin alarak programa katılmadığı açıklandı. Peki, Serhat neden MasterClass’a katılmadı? Neden izin aldı? İşte MasterChef Serhat Doğramacı’nın MasterClass’a katılmama nedeni.
SERHAT NEDEN MASTERCLASS’A KATILMADI?
Danilo şef, MasterClass ikinci turu başlamadan önce kısa bir açıklama yapacağını söyledi. Sonrasında ise Serhat’ın bir yakınının rahatsızlığı nedeniyle MasterClass’ta yer alamadığını açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.