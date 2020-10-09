Matrix filminin gizemli kodları aslında suşi tarifiymiş

Şu sıralar The Matrix 4’ün çekimleri devam ederken serinin ilk filmi 1999 yapımı 'The Matrix' ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bu dünyanın gerçek değil sadece bir yazılım olduğunu bilen hikâyenin kahramanı Neo filmin son sahnelerinde bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix'in ne olduğunu anlar.

İlk kez 2017'de CNET teknoloji haber sitesi tarafından ortaya konulan iddia yapımcılarca doğrulandı ve Japonca veya Çince karakterlere benzeyen bu kodların bir Japon Suşi tarifleri kitabından alındığı açıklandı.

Filmdeki bu kodları tasarlayan kişi olarak bilinen ve Avustralya'da Animal Logic adlı yapım şirketinde çalışan Simon Whiteley kodların hikayesini şöyle anlatıyor:

"İlk versiyonları sunduğumuzda kodlar farklıydı. Yapımcı ve yönetmenler Lana ve Lilly Wachowski bunları beğenmedi. Yeterince geleneksel gözükmediğini düşündüler. Onlar çok modern veya kimsenin bir şeye benzetemeyeceği türde dizaynlar istemiyorlardı. Japon kültüründen, hatta Manga kültüründen bir şeyler olmasını istediler."

JAPON EŞİNİN TARİF KİTABINA BAKMIŞ

Whiteley bunun üzerine Japon olan eşine danışmış ve onun kitaplarına göz atmış. Bu kitaplardan en çok ilgisini çeken de bir suşi tarifleri kitabı olmuş ve buradaki karakterlerin kodun temelini oluşturmak için kullanılmasını uygun bulmuş.

"Aslında orijinalinde kodlar soldan sağa doğru akacaktı ancak bunu yaptığımızda istediğimiz etkiyi uyandırmadı. Bunun üzerine Japoncada da yazıldığı gibi yukarıdan aşağı akması gerektiğine karar verdik."

KODLARDAN TARİFİ BULMAK MÜMKÜN MÜ?

Whiteley "Birçok şey dizayn ettim ancak bunun benim en kalıcı eserim olmuş olması da bana hala tuhaf geliyor. Nasıl oldu da hala açılış sahnesindeki kodlara bakarak birileri o suşiyi yapmaya kalkmadı onu da merak ediyorum" diyor.

Whiteley kodlardan neden hala bir suşi yapılmadığını merak etse de kodların anlaşılması sanıldığı kadar basit değil çünkü önemli bir bölümü ayna efekti ile ters çevrilerek yansıtılmış durumda ve bahsedilen tarifler de baştan sona doğru sıralamada verilmiyor.