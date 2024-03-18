  • BIST 8786.25
  • Altın 2243.391
  • Dolar 32.2968
  • Euro 35.253
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Meclis toplandı... İlk olarak onaya sunuşlar yapıldı...

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama göreviyle toplandı.
Meclis toplandı... İlk olarak onaya sunuşlar yapıldı...

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.30 sıralarında başlayan toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Toplantıda ayrıca birinci ve ikinci görüşmeleri geçen hafta tamamlanan “Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa ve İskele'de Alkollü Araç Kaza Geçirdi: Şoförler Tutuklandı18 Mart 2024 Pazartesi 12:28
  • Bu güzergahı kullanacak sürücüler dikkat...18 Mart 2024 Pazartesi 11:55
  • Sibel Siber'den 'kitaplı' gönderme...18 Mart 2024 Pazartesi 11:30
  • Tekke Bahçesi Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi18 Mart 2024 Pazartesi 11:01
  • Yağış miktarları... Değirmenlik'e 4 kg yağış düştü18 Mart 2024 Pazartesi 10:50
  • Neriman Özberkman yaşamını yitirdi18 Mart 2024 Pazartesi 10:07
  • Baraka: Yasakçı Zihniyetinize Karşı Özgür Sanat İçin Mücadelemiz Devam Edecek17 Mart 2024 Pazar 17:52
  • Alkollü sürücü kaza yaptı17 Mart 2024 Pazar 10:50
  • Ülke genelinde denetimler yapıldı17 Mart 2024 Pazar 10:49
  • Kanunsuz bıçak taşımak17 Mart 2024 Pazar 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti