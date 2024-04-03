Mehmet Harmancı, Mimarlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanlığı’na seçilen Onur Olguner ve Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Özaltıner’i kabul etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanlığı’na seçilen Onur Olguner ve Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Özaltıner’i kabul etti.

Başkan Harmancı, ülkedeki önemli meslek odalardan Mimarlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik ederek bilimin ışığında çalışmalarında başarılar diledi. Harmancı kabulde, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan mimarlar ile ortak akılda buluşmanın önemine değinirken vize ve inşaat ruhsatı süreçlerinin dijital ortama alınması ile ortak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Harmancı ayrıca, Başkent Lefkoşa’da daha güzel ve adil yarınlar için beraber planlamaya, beraber şekillendirmeye ve beraber yönetmeye önem verdiklerini ve Mimarlar Odası’nın yeni yönetimi ile de bu kapsamda çalışmalar içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise belediye başkanlarına başlattıkları ziyaretler çerçevesinde başkent belediyesini de ziyaret ettiklerini kaydederek, yerel yönetimlerin oda için öneminin çok büyük olduğunu ve ortak çalışmak sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.