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Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması

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Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek, dövizdeki iniş çıkışların kalıcı olmadığını bildiklerini ama dalga boylarını sınırlandırmak için kurumların gereken tepkiyi verdiğini söyledi.
Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması

Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarında, "Tabii ki ülkemizin gerçeklerini biliyoruz, dövizdeki bu iniş çıkışların kalıcı olmadığını da biliyoruz. Ama bu dalga boylarını sınırlandırmak için kurumlarımız gereken tepkileri vermiştir. Merkez Bankası gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Dengesizlikler iyileşmeye devam edecek" dedi.

"BASİT, SADE BİR PARA POLİTİKASININ KARARI VERİLDİ"

Para politikasında normalleşmenin başladığını bir sadeleşmenin de söz konusu olduğunu belirten Şimşek, "Küresel kriz sonrası likiditede artışı vardı. O dönemin bir ihtiyacı olarak piyasalar tarafından karmaşık bir para politikasına gidildi. Şimdi basit sade bir para politikasının zaten kararı verilmiş durumda" dedi.

Şimşek, 'seçim döneminde tedbir alınmayacak' düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu da sözlerine ekledi.

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