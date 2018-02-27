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Mehmetçik İlkokulu öğretmenleri Almanya’da eğitim fuarına katıldı

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Mehmetçik İlkokulu öğretmenleri Almanya’da eğitim fuarına katıldı
Önümüzdeki eğitim yılında Monstessori eğitimine başlama hazırlıklarını sürdüren Mehmetçik İlkokulu’ndan bir grup öğretmen, Almanya’da düzenlenen bir eğitim fuarına katıldı ve burada Montessori eğitimi uygulanan bir okulda gözlem yaptı.

Mehmetçik İlkolulu Müdür Muavini Ali Çelebi başkanlığında 2 öğretmen, iki de okul öncesi öğretmen yardımcısının geçtiğimiz günlerde katıldıkları Hannover’deki Didakta 2018 fuarında ve bir Montessori okulunda incelemelerle bulundu.

Ali Çelebi, 2018 yılında AB destekli Montessori Eğitimine başlayacak okuldaki hazırlıklarını sürdürdüklerini ve AB projesi kapsamında yaptıkları ziyaretin bu anlamda yararlı geçtiğini söyledi.

Montessori Eğitimi, her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkan bir eğitim biçimi.

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