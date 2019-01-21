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‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!

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Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Siber dolandırıcılar, sahte Netflix mesajlarıyla, kişisel bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar
‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!

Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix’i alet ediyor. Uyarı, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu’ndan geldi.

Buna göre dolandırıcılar, yayın devi Netflix’e aitmiş gibi görünen sahte sayfalarla kullanıcıları aldatmaya odaklanıyor. Küresel antivirüs yazılım kuruluşu Eset, kimlik avı (phishing) amaçlı e-postalar yoluyla kişisel bilgi ele geçirmeye çalışan bu dolandırıcılığı mercek altına aldı.

‘ÖDEME BİLGİLERİNİZDE SORUN VAR’ YAZIYORSA...

Netflix temalı bir dolandırıcılık türevi olan bu yöntem, ‘ödeme bilgilerinizde sorun olduğunu ve hesabınızın askıya alındığını öne süren sahte bir mesajla başlıyor. Oysa bu, çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde yaygın şekilde başvurulan ve kullanıcıları anlık mesajla harekete geçirmeye yönelik yöntemlerden biri.

Diğer toplu dolandırıcılık faaliyetlerinde olduğu gibi, burada da kişisel bir selamlama yerine, "Merhaba Sevgili Üyemiz" benzeri genel bir selamlama yer alıyor. Bu bile tek başına, mesajın meşru bir kuruluş tarafından gönderilmediğini işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

 

Kullanıcıya iletilen e-postada, ‘mevcut fatura bilgilerinizle ilgili bir sorun‘ denilerek, hızlıca bunun düzeltilmesi talep ediliyor, ödeme bilgilerinin güncellenmesi isteniyor. Sonrasında düzmece bir bağlantı, oturum açma bilgilerini isteyerek, onları ele geçirecek sahte bir giriş sayfasına götürüyor.

Bağlantıya veya mesaj ekine tıklamak, genellikle kişisel bilgilerin toplanması için kötü amaçlı yazılımların indirilmesi veya çalıştırılmasına yol açıyor.

Uzmanlar, bu tarz e-postalarla karşılaşan kullanıcıların şunlara dikkate etmesi konusunda uyarıyor: “Birdenbire gelen mesajlarda hiçbir şeye tıklamamak en iyisidir. İletinin ve gönderenin meşru olup olmadığını iki kez kontrol edin. Bunun için örneğin servis sağlayıcıyla iletişime geçebilirsiniz. Ancak dikkat, sahte teklifte yer alan iletişim bilgilerini dikkate almayın. Ayrıca güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı sizi sahte yazılımlara karşı uyaracaktır.”

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