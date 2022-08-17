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Merkez Bankası matbaası para basıyor

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Merkez Bankası’nın para basımına hız vermesiyle piyasaya sunulan 200 TL’lik banknot adedinin 759 milyona, 100 TL’lik banknot adedinin ise 1 milyar 211 milyona ulaştığı belirtildi.
Merkez Bankası matbaası para basıyor

Merkez Bankası'nın para basımına hız verdiği ve piyasadaki 200 TL'lik banknot adedinin 759 milyon 833 bin, 100 TL'lik banknot adedinin ise 1 milyar 211 milyon 961 bine ulaştığı bildirildi. Enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle, 50-20 ve 10 TL'lik para basım miktarları ise giderek azalıyor. Piyasadaki 20 liralık banknot adedi 253 milyona düştü.

ANLAMINI YİTİRDİ

Maliyeti değerinden daha fazla olan madeni paralar ise hurdacılar tarafından toplanıyor ve eritilerek satılıyor. İktidarın 500 ve 1000 liralık banknot basma zorunluluğu süresini, 100 TL basarak geciktirmeye çalıştığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda bu konuda şöyle denildi: “Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı. Dolaşımda işlem gören banknotların toplamı 3.4 milyar adet olurken bunun üçte biri tek başına 100 TL'lik para oluşturuyor. Toplam kağıt paralar içinde 100 TL'nin payı yüzde 35.6, 200 TL'nin payı yüzde 21.1 düzeyinde bulunuyor. İki kupürün emisyon hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 56.7'ye ulaşıyor. 50, 20, 10 ve 5 liralıklar enflasyon nedeniyle tamamıyla anlamsız ve ihtiyaca cevap vermekten uzak hale geldi. Olağan koşullarda işleyen bir ekonomide yüksek değerli kupürlerin az erişilir olması gerekirken Türkiye'de bu oran üçte iki düzeyine çıktı.”

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