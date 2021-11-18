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Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e indirdi; dolar 10,97'yi aştı

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Merkez Bankası faiz kararını gecikmeli yayınladı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e indirdi; dolar 10,97'yi aştı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise beklenenden gecikmeli olarak gelirken, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldı. Söz konusu karara ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise "Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır" denildi. Metinde para politikasının dışında gelişen fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca da süreceği belirtilirken "Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir" dendi.

Kararın ardından döviz kurlarında yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54'e kadar gerileyen dolar, 10,97'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Euro ise 11,46'yla rekor tazeledi.

Merkez Bankası PPK metninde ise karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ticari krediler üzerinde olumlu etkiler görülmeye başlanmıştır"

"Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

"Yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılacaktır"

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"

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