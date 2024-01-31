Messi ve Ronaldo yeniden rakip

Maç yarın Riyad’da saat 21:00 oynanacak.
Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo’nun durumu maç saatinde belli olacak.
İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16’sını Messi, 11’iniyse Ronaldo kazanırken dokuz karşılaşma da berabere bitti.
Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo 21 kez ağları sarstı.
Riyad Sezon Kupası’nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami’yi 4-3 mağlup etmişti.
Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.
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