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Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor

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Lionel Messi'nin 13 yaşındayken Barcelona'daki ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete, 380 bin dolardan başlayan fiyatla açık artırmada satışa çıkacak.
Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor

Aralık 2000'de imzalanan peçete, o dönem Barcelona Direktörü Carles Rexach'ın Messi'le anlaşmasını imzalama taahhüdünü taşıyor.

Anlaşma aynı zamanda İspanyol kulübünün transfer danışmanı Josep Minguella ve Messi'yi tavsiye eden menajer Horacio Gaggioli tarafından da imzalandı.

Messi bir ay sonra Barcelona'ya katıldı ve rekor golcü oldu.

Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor

 

İlk maçına 16 yaşında çıktı ve Katalan kulübüyle çıktığı 778 maçta 672 gol attı.

Şu anda 36 yaşında olan Messi, 2021'de Paris St-Germain'e gitmeden önce Barselona'da 10 La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Peçetenin üzerinde mavi mürekkeple yazılmış anlaşma şu şekilde:

"Barselona'da, 14 Aralık 2000 tarihinde ve Messrs Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, işbu belgeyle şunu kabul eder: Üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız şartıyla, Lionel Messi ile sözleşme imzalayacağız."

Peçete, Mart ayında İngiliz müzayede evi Bonhams aracılığıyla satışa çıkacak.

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