  • BIST 9334.13
  • Altın 2028.48
  • Dolar 31.1166
  • Euro 33.7894
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Meta aldatıcı yapay zeka içeriklerini engellemek için ekip kurdu

»
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldatıcı yapay zeka (AI) içeriğiyle mücadele etmek için bir ekip oluşturacağını açıkladı.
Meta aldatıcı yapay zeka içeriklerini engellemek için ekip kurdu

Facebook ve Instagram'ın sahibi, Meta, yapay zeka (AI) tarafından üretilen yanıltıcı içeriklerle mücadele etmek üzere bir ekip kuracağını duyurdu.

Özellikle Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, AI teknolojisinin sahte videolar, görüntüler ve sesler oluşturulması seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği konusunda endişe yartıyor

Şirket, bu tür yanıltıcı içeriği tespit etmek ve önlemek için özel bir operasyon merkezi oluşturacak. Ayrıca, bu içeriği çürütmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için gerçeklik kontrolü organizasyonlarıyla işbirliği yapacaklarını belirtti.

EKİP 4 KATINA ÇIKARTILDI 

Meta'nın AB işlerinden sorumlu başkanı Marco Pancini, bu çabaların şirketin güvenlik alanına yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu ve bu alanda çalışan global ekibin boyutunu dört katına çıkardıklarını belirtti.

Şirketin yaklaşık 40.000 kişilik ekibi arasında mühendislik, veri bilimi ve hukuk alanlarında uzmanlar bulunuyor.

AB çapında 26 doğrulama kuruluşuyla çalışan firma, Bulgaristan, Fransa ve Slovakya merkezli üç ortağı daha bünyesine katacağını söyledi.

REKLAMLARA İZİN VERİLMEYECEK 

Pancini, bu tür gönderilere uyarı etiketleri verileceğini, daha az dikkat çekici hale getirileceğini ve reklamlara izin verilmeyeceğini belirtti.

Reklamlar oylamanın meşruiyetini sorgulayamaz, vaktinden önce zafer iddiasında bulunamaz veya "seçim yöntem ve süreçlerini" sorgulayamaz.

AI tarafından üretilen yanılıtcı içeriklerin internet üzerinde yaygın olarak bulunduğunu ve bu nedenle diğer şirketlerle ortak standartlar ve yönergeler üzerinde çalıştıklarını belirtti

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Odysseus uzay aracıyla 52 yıl sonra ilk kez Ay'da23 Şubat 2024 Cuma 21:03
  • Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu22 Şubat 2024 Perşembe 20:22
  • NASA'nın kıyamet planı21 Şubat 2024 Çarşamba 23:42
  • WhatsApp'tan yeni özellik: Ekran görüntüsü alınamayacak21 Şubat 2024 Çarşamba 21:26
  • Uzay enkazı: İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek21 Şubat 2024 Çarşamba 08:53
  • Dünyada ilk: Japonya uzaya ahşap uydu fırlatıyor20 Şubat 2024 Salı 22:30
  • Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi20 Şubat 2024 Salı 21:27
  • Evrenin en parlak uzay cismi keşfedildi: Güneş'ten 500 trilyon kat daha fazla parlıyor20 Şubat 2024 Salı 18:20
  • AB'nin TikTok endişesi: Resmi soruşturma başlatıldı19 Şubat 2024 Pazartesi 23:07
  • Uzmanlar uyardı: Yapay zekaya sakın isminizi söylemeyin19 Şubat 2024 Pazartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti