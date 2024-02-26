Meta aldatıcı yapay zeka içeriklerini engellemek için ekip kurdu

Facebook ve Instagram'ın sahibi, Meta, yapay zeka (AI) tarafından üretilen yanıltıcı içeriklerle mücadele etmek üzere bir ekip kuracağını duyurdu.



Özellikle Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, AI teknolojisinin sahte videolar, görüntüler ve sesler oluşturulması seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği konusunda endişe yartıyor

Şirket, bu tür yanıltıcı içeriği tespit etmek ve önlemek için özel bir operasyon merkezi oluşturacak. Ayrıca, bu içeriği çürütmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için gerçeklik kontrolü organizasyonlarıyla işbirliği yapacaklarını belirtti.

EKİP 4 KATINA ÇIKARTILDI



Meta'nın AB işlerinden sorumlu başkanı Marco Pancini, bu çabaların şirketin güvenlik alanına yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu ve bu alanda çalışan global ekibin boyutunu dört katına çıkardıklarını belirtti.



Şirketin yaklaşık 40.000 kişilik ekibi arasında mühendislik, veri bilimi ve hukuk alanlarında uzmanlar bulunuyor.



AB çapında 26 doğrulama kuruluşuyla çalışan firma, Bulgaristan, Fransa ve Slovakya merkezli üç ortağı daha bünyesine katacağını söyledi.



REKLAMLARA İZİN VERİLMEYECEK



Pancini, bu tür gönderilere uyarı etiketleri verileceğini, daha az dikkat çekici hale getirileceğini ve reklamlara izin verilmeyeceğini belirtti.



Reklamlar oylamanın meşruiyetini sorgulayamaz, vaktinden önce zafer iddiasında bulunamaz veya "seçim yöntem ve süreçlerini" sorgulayamaz.



AI tarafından üretilen yanılıtcı içeriklerin internet üzerinde yaygın olarak bulunduğunu ve bu nedenle diğer şirketlerle ortak standartlar ve yönergeler üzerinde çalıştıklarını belirtti