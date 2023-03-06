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Meta, artırılmış gerçeklik gözlükleri için 2027’yi işaret etti

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Meta, AR/VR yol haritasını çalışanlarıyla paylaştı. Şirketin, ilk artırılmış gerçeklik gözlüklerini 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.
Meta, artırılmış gerçeklik gözlükleri için 2027’yi işaret etti

Meta, artırılmış ve sanal gerçeklik gözlüklerini 2027’de piyasaya sürmeyi planlıyor. Mark Zuckerberg yeni teknolojisinin, iPhone kadar popüler olabileceğini düşünüyor.

Gözlüklerin, avatarları gerçek dünyanın üzerine yüksek kaliteli hologramlar olarak yansıtma kabiliyetine sahip olacağı bildirilirken, fiyat olarak da oldukça pahalı olmaları bekleniyor. Cihazların, 2027’de piyasaya sürülmeden önce, 2024 yılında ilk kez test edilmesi planlanıyor.

Meta, önümüzdeki birkaç yıl içinde AR ve VR gözlükleri ve kulaklıkları piyasaya sürmeyi planlayan tek büyük teknoloji şirketi değil. Apple’ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik kulaklığını haziran ayında WWDC’de görücüye çıkarması bekleniyor. 4K ekran ve denetleyicisiz giriş gibi gelişmiş özelliklere sahip olması ve 3 bin dolara kadar mal olması düşünülüyor. Ayrıca raporlar, Apple’ın daha fazla insanın alabileceği daha ucuz bir sürüm üzerinde çalıştığını da gösteriyor.

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