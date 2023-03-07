Meta’da yeni bir işten çıkarma dalgası daha… Binlerce kişi işsiz kalacak

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta, yeni bir işten çıkarma planlıyor. Şirketin bu hafta binlerce kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Popüler sosyal ağlarıyla öne çıkan ve son zamanlarda metaverse ile ilgili çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Facebook işten çıkarma kararlarıyla dikkat çekiyor.

Şirket, kasım ayındaki yüzde 13’lük düşüş sonrası daha verimli bir organizasyon olma çabasıyla bazı pozisyonlara son veriyor. Meta, daha önce ilk büyük işten çıkarmasında 11 bin çalışanının işine son vermişti. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirmek için çalışırken gerekli görmediği tüm ekipleri işten çıkarıyor.

Bloomberg’in haberine göre; son olarak yapılacak işten çıkarmaların ise organizasyon yapısını sadeleştirmeden bağımsız olduğu, finansal hedefler doğrultusuna bu kararın alındığı belirtiliyor.

Reklam gelirlerinde bir yavaşlama gören ve metaverse adlı sanal gerçeklik platformuna odaklanan Meta, müdürlerden ve başkan yardımcılarından işten çıkarılabilecek çalışanların listelerini yapmalarını istiyor.

İşten çıkarmaların gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Bloomberg’e konuşan kaynakların bildirdiğine göre; Mark Zuckerberg üçüncü çocuğu için izne çıkmadan önce planın hazır olmasını umuyor.

Şirket yöneticileri hazırlıklarını yaparken çalışanlar arasında da kaygı ve düşük motivasyon görüldüğü belirtiliyor. Pek çok çalışanın, işten çıkarılmaları halinde, ikramiyelerini alıp alamayacakları endişesi bile var.