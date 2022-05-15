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Metaverse’in isim babası ilk NFT’sini aldı

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1992’de yazdığı Snow Crash romanıyla metaverse kelimesini ilk kullanan kişi olan Neal Stephenson ilk NFT’sini aldı.
Metaverse’in isim babası ilk NFT’sini aldı
Satın aldığı eser (solda) ve Neal Stephenson

Sanatçı Sterling Crispin eseri doğadan ilham alarak tasarladığını, Stephenson’ın ilgisini çekmiş olmaktan gurur duyduğunu ve satıştan elde ettiği yaklaşık 1,850 doların yüzde 25’ini Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz Doğal Hayvan Koruma birimine bağışlayacağını söyledi.

Yazar Stephenson, Vice’a yaptığı açıklamada, kendisinin de geçimini yaratıcı bir işle uğraşarak kazandığını söyledi, “sanatçıların para kazanmasın beni mutlu ediyor” dedi.

Neal Stephenson’ın ‘metaverse’ün temel taşı’ sayılabilecek NFT konusunda attığı bu adım dikkat çekici. Zira yazar, Snow Crash romanındaki ‘metaverse’ ve NFT’nin üstünde yükseldiği blok zinciri (blockchain), sanatçıların iyiliği için devrim niteliğindeki bir teknoloji değil, hiperkapitalist bir distopyaydı.

Metaverse konusunda şimdi ne düşündüğü sorulan yazarın, bu konuda yorum yapmak istemediği belirtiliyor.

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