Mete Hatay: İki Yılda birbiriyle çelişkili üç tarz-ı siyaset

Araştırmacı Mete Hatay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’la ilgili farklı dönemlerde yaptığı açıklamaları derledi.

İKİ YILDA BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ ÜÇ TARZ-I SİYASET.

Ersin Tatar: "Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" (19.6.2019)

Ersin Tatar: "Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878'de ada İngiliz'e kiralandıktan sonra, İngiliz'in altında imzası bulunan belgelere rağmen -ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye- mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum'a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş'ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız" (29.6.19)

Ersin Tatar, TRT ile BRT’nin ortak canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu ve “KKTC toprağı Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Artık ezber bozuldu. Özellikle müzakere sürecinin olmadığı bu aşamada Kapalı Maraş'ın açılması kaçınılmaz. Kapalı Maraş'ın açılması, hem insan hakları, hem de ekonomik açıdan şart” diye konuştu. 21.8.2020.

Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz" dedi (15.11.2020).

Ersin Tatar, 8 Ekim'de kademeli olarak açılım süreci başlayan Kapalı Maraş'a ilişkin "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı (25.12.2020).

Ersin Tatar: "Bizim önceliğimiz iade yönünde, çünkü tazminatın finansmanı çok zor. Oradaki Rum veya İngiliz veya her kimse iade aldıktan sonra satabilir. Malların değerlerini bulabilmesi için altyapı çalışması, kanalizasyon ve yol çalışması yapıyoruz" (13.2.2021).

Ersin Tatar, 3 binden fazla Kıbrıslı Rum ve yabancının, Maraş’taki mal ve mülklerle ilgili TMK’ya başvurduğunu ifade ederek, “Mallar ve mülkler de uluslararası hukuka göre, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun vereceği karara göre ilk sahiplerine iade edilecektir” dedi (19.6.2021).

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ta herkesin yararına bir dönem başlayacak. Açılımın yüzde 3'lük bölümde başlaması Kıbrıs Türk halkının ne kadar hassas olduğunun göstergesidir" (20.7.2021)

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs ziyareti sonrası gazetecilerin sorularına verdiği cevapta “Burada birinci derecede en ideal çağrımız, keşke Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarını yapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar. Hatta bu konuda Türkiye’den de gelip burada mülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir. Bunların önü açılabilir. Buna mani bir hal söz konusu değil”

KKTC Dışişleri: “KKTC Bakanlar Kurulu askeri statüden çıkardığı bölgenin tekrar açılmasına matuf bir karar istihsal etmemiştir. BMGK’nın, kapalı Maraş’ın “tekrar iskâna açılmasına” ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür” (23.7.2021)..