  • BIST 10400.48
  • Altın 2408.439
  • Dolar 32.2295
  • Euro 34.9474
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Metehan bölgesinde bazı yollar bugün ve yarın kapalı!

» »
Lefkoşa’da Metehan bölgesindeki bazı bölgelerde altyapı kazı çalışmaları nedeniyle bazı yollar bugün ve yarın kapalı olacak.
Metehan bölgesinde bazı yollar bugün ve yarın kapalı!

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde, altyapı kazı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.  

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında hafta sonu boyunca Metehan çemberinde yapılacak su kazısı çalışmasından dolayı, Mehmet Akif Caddesi'nden (Dereboyu) Metehan istikametine olan yollar, Sivil Savunma çemberinden Metehan istikametine olan yollar ve Kemal Şemiler Caddesi’nden (kalın yol) Metehan istikametine olan yollar çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Etap etap ilerleyecek çalışmalarda LTB Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınıp yönlendirmeler yapılacağı belirtilen açıklamada,  çalışmalar süresince araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan üreticileri yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor…19 Mayıs 2024 Pazar 16:44
  • Başkent Lefkoşa’da hamamböceği mücadelesi için ihale süreci tamamlandı19 Mayıs 2024 Pazar 15:35
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “105. Yıl Korteji” düzenleniyor17 Mayıs 2024 Cuma 09:44
  • LTB sınırlarındaki su tahlil sonuçları temiz çıktı15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:46
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:04
  • Gönyeli'de Oturma Odası Tartışmasında Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:29
  • Kendisini bar dışına çıkaran güvenlik görevlisini öldürmeye çalıştı!11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:21
  • Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği araçlı eylem uyarısı yaptı06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:29
  • LTB’den 3 önemli ihale imzası02 Mayıs 2024 Perşembe 11:05
  • LTB Duyuru01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti