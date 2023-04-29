Meteoroloji Dairesi'nden bugün saat 18.00’e kadar yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 18.00’e kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 18.00’e kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli ve fırtınamsı rüzgara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrı yaptı.

Açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, taşkın, dolu yağışı , yıldırım, yağış anında kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.”