Miçotakis: Türkiye ile savaşmayacağız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis uluslararası görüşmeler için gittiği Davos'ta gazeteci Fareed Zakaria’nın Anatlya'nın Kaş ilçesine karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası nedeniyle Türkiye ile savaş riskinin olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

“MEİS NEDENİYLE TÜRKİYE İLE SAVAŞMAYIZ”

Miçotakis “Son üç yılda çok fazla gerilim yaşamamıza rağmen Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz. Meis Yunan adalarının en güzel destinasyonlarında biri, 2022’de çok iyi bir turizm sezonu geçirdik, turizm ekonomi için çok önemli” diye konuştu.

“EGE'DEKİ SORUNLARI ÇÖZMELİYİZ”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmamız gerek. Deniz alanları gibi temel anlaşmazlıklarımızı çözmemiz gerekiyor. Ege coğrafyası gereği karmaşık bir konu ama komşularımızla benzer sorunları çözdük. İtalya ile yaptık, Arnavutluk ile yapacağız. Sorunlarımızı uluslararası hukuka dayalı olarak çözmeliyiz. Komşularınızı tehdit edip iletişim kanallarını açık bırakmıyorsunuz ve ülke meselelerini iç sebeplerle araçsallaştırmanın hiçbir faydası yok, doğru bir yaklaşım değil çünkü kamuoyunu olumsuz etkiliyorsunuz.”

“SEÇİMLERDEN SONRA GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜP ANLAŞMA YOLLARINI ARAMALIYIZ”

Kyriakos Miçotakis açıklamasının sonunda ise “Yunan adalarının Türkiye’yi tehdit ettiğine veya Kıbrıs da hesaba katılırsa Türkiye’nin adaları tehdit ettiğine gerçekten inanan var mı? İstilaya uğradık ve adanın bir kısmı halen işgal altında. Her iki ülkede de aşağı yukarı aynı tarihlerde olacak seçimlerden sonra birbirimizi tehdit etmeden gerilimi düşürmenin ve medeni bir şekilde anlaşmazlığa düşmenin yolları olduğuna inanıyorum” dedi.