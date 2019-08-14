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Microsoft için çalışan bazı kişiler 'bazı Skype görüşmelerini dinledi'

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Taşeron şirketler üzerinden Microsoft için çalışan bazı kişilerin, bazı Skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı.
Microsoft için çalışan bazı kişiler 'bazı Skype görüşmelerini dinledi'

Teknoloji sitesi Motherboard'un haberine göre, görüşmeler, kalitelerinin tespit edilmesi amacıyla dinleniyor.

Fakat bu durum Skype'ın hizmet sözleşmesinde belirtilmiyor.

Microsoft ise bunun için kullanıcılardan izin aldığını savunuyor.

Skype'ın tercüme hizmeti sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında tercüme hizmeti sunuyor.

Motherboard'un eriştiği görüşme kayıtlarında insanların "sevdikleriyle" kişisel konuları, kilo vermeyi ve ilişkilerindeki problemleri konuştuğu duyuluyor.

Haberde Microsoft taşeronlarının, şirketinin sanal asistanı Cortana ile yapılan görüşmeleri de de duyabildiği aktarıldı.

Şirketin gizlilik sözleşmesinde verilerin "adımıza çalışan tedarikçilerle paylaşabileceğine" dair bir ifade yer alsa da görüşmelerin insanlar tarafından dinlenmesine dair açıkça bir ifade yer almıyor.

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